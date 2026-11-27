Mann möchte Prügelei auflösen und wird selbst geschlagen
Ein Mann schlägt am Esslinger Bahnhof einen anderen - ein Dritter kommt zu Hilfe und will die Streitenden trennen. Allerdings geht der mutmaßliche Streitverursacher dann auf den Helfer los.
Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein Mann soll zwei andere Männer am Bahnhof von Esslingen am Neckar geschlagen und einen von ihnen rassistisch beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei soll der 47-Jährige am Donnerstag an einem Bahnsteig einen 58-Jährigen getroffen haben, den er wohl von früher kannte. Unvermittelt habe der 47-Jährige dem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt.
Ein 55 Jahre alter Mann mit kamerunischer Staatsangehörigkeit versuchte, die beiden Männer zu trennen, woraufhin der 47-jährige Deutsche auch ihn mit der Faust geschlagen und zudem rassistisch beleidigt haben soll, wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart mitteilte.
Anschließend soll der 47-Jährige mutmaßlich versucht haben, zu flüchten. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn und eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes verhinderten dies den Angaben zufolge jedoch. Der Mann wehrte sich, musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde der Bundespolizei übergeben, die ihm einen Platzverweis erteilte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Beleidigung eingeleitet.