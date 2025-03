Mann nach Messer-Angriff in Gemeinschaftsunterkunft in Haft

Ostfildern (dpa/lsw) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 22-Jährige war zuvor vom Tatort geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Er soll einen 21-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter konnte am Mittwoch in einer Wohnung in Ludwigshafen festgenommen werden.