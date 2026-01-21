Mann nach Messerangriff auf Frau in Untersuchungshaft

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen Messerangriff auf eine Frau in Heidenheim ist ein junger Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 21-Jährige sei des versuchten Totschlags verdächtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei hatte die 30-jährige Frau am Montag mit Stichverletzungen in einer Wohnung gefunden, sie kam in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter, ein Deutscher, hatte zuvor selbst die Polizei gerufen und den Messerangriff in der Wohnung gemeldet. Beamte nahmen ihn in Bahnhofsnähe fest. Sie stellten bei dem Mann ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher.