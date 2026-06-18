Mann nach Schüssen auf Gebäude festgenommen
Mitten in der Nacht fallen in der Mannheimer Innenstadt Schüsse. Die Polizei nimmt einen Mann fest. Im Rucksack des Mannes: eine scharfe Waffe. Was hinter der Tat steckt, bleibt vorerst unklar.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Mannheim mehrfach auf ein Gebäude in der Innenstadt geschossen haben. Anschließend flüchtete der Mann, wurde nach einer Fahndung jedoch von der Polizei festgenommen, wie ein Sprecher mitteilte. In seinem Rucksack fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe. Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand keine. Im Gebäude hatten sich zum Zeitpunkt der Schüsse keine Menschen befunden.
Warum der Mann auf das Gebäude schoss, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.