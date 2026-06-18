Scharfe Waffe gefunden

Mann nach Schüssen auf Gebäude festgenommen

Mitten in der Nacht fallen in der Mannheimer Innenstadt Schüsse. Die Polizei nimmt einen Mann fest. Im Rucksack des Mannes: eine scharfe Waffe. Was hinter der Tat steckt, bleibt vorerst unklar.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) -  Ein Mann soll in Mannheim mehrfach auf ein Gebäude in der Innenstadt geschossen haben. Anschließend flüchtete der Mann, wurde nach einer Fahndung jedoch von der Polizei festgenommen, wie ein Sprecher mitteilte. In seinem Rucksack fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe. Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand keine. Im Gebäude hatten sich zum Zeitpunkt der Schüsse keine Menschen befunden. 

Warum der Mann auf das Gebäude schoss, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Mann feuert Schüsse auf Gebäude ab
Innenstadt

Mannheim: Mann feuert Schüsse auf Gebäude ab

Ein 25-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt Schüsse auf ein Gebäude abgegeben. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf.

vor 1 Stunde

Tödliche Polizeischüsse in Hessen: Frau ohne scharfe Waffe
Hessen

Tödliche Polizeischüsse in Hessen: Frau ohne scharfe Waffe

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau vor einer Polizeistation in Nordhessen sind viele Fragen offen. Den Ermittlungen zufolge richtete sie eine Waffe auf die Beamten, die nicht scharf war.

25.10.2024

Tödliche Polizeischüsse: Frau hatte keine scharfe Waffe
Schwalmstadt

Tödliche Polizeischüsse: Frau hatte keine scharfe Waffe

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau vor einer Polizeistation in Nordhessen sind viele Fragen offen. Den Ermittlungen zufolge richtete sie eine Waffe auf die Beamten, die nicht scharf war.

25.10.2024

Polizisten mit Schusswaffe bedroht - Untersuchungshaft
Groß-Gerau

Polizisten mit Schusswaffe bedroht - Untersuchungshaft

Noch immer ist unklar, was hinter dem Vorfall auf einem Parkplatz in Groß-Gerau steckt. Dort bedrohte der Fahrer eines Wohnmobils Polizisten mit einer Waffe.

26.08.2024

Restaurantbesuch: Scharfe Schusswaffe und Drogen in der Tasche
Bensheim

Restaurantbesuch: Scharfe Schusswaffe und Drogen in der Tasche

Eigentlich hätte der Mann in Haft sein sollen, stattdessen ging er essen. Eine scharfe Waffe und Drogen hatte er dabei.

04.12.2023