Mann nach verbotenem Sprung von Mainbrücke aus Fluss gezogen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem Sprung von einer Brücke in den Main in Frankfurt kämpfen Retter um das Leben eines Mannes. Der Mann sei zusammen mit einem Kumpel von der Flößerbrücke in den Fluss gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. «Nur einer ist wieder aufgetaucht. Der zweite musste aus dem Fluss gezogen werden und es sieht nicht gut aus», sagte Polizeisprecher Thomas Hollerbach. «Im Krankenwagen wird um sein Leben gekämpft.» Das Springen von der Brücke in den Fluss sei nicht erlaubt, zumal es auch Schiffsverkehr dort gebe.