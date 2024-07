Unbekannte sollen Mann von Brücke in Main gestoßen haben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll mitten in Frankfurt von einer Brücke in den Main geworfen worden sein. Der 59-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hatten am Sonntagabend gesehen, wie er von der Friedensbrücke in den Fluss fiel. Bald darauf konnte er geborgen werden. Gegenüber der Polizei gab der Mann der Mitteilung zufolge an, zwei ihm unbekannte Männer hätten ihn unvermittelt über die Brüstung geworfen. Er erlitt oberflächliche Verletzungen und eine leichte Unterkühlung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.