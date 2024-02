Nach Schüssen auf Wettbüro: Polizei sucht Unbekannte

Maintal (dpa/lhe) - Nach den Schüssen auf ein Wettbüro in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) sucht die Polizei nun nach mehreren Zeugen, die sich an dem Abend dort aufgehalten haben sollen. Dabei handele es sich um etwa fünf Menschen, die das Wettbüro «aus bislang nicht näher bekannten Gründen» verlassen haben sollen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sie hätten sich bislang nicht bei den Ermittlern gemeldet. Hinweise auf diese Personen haben demnach Zeugen gegeben. Nähere Angaben zu den Gesuchten konnte er nicht machen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und der dafür eingerichteten Sonderkommission wegen des Verdachts des versuchten Mordes dauern an.