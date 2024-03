Nach Schüssen auf Wettbüro: Polizei sucht nach Zeugen

Maintal (dpa/lhe) - Nach Schüssen auf ein Wettbüro in Maintal im Januar suchen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau nun öffentlich nach einem noch unbekannten Tatzeugen. Der Mann könne Zeuge und Geschädigter der Tat im Januar sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit. Er soll sich unmittelbar vor den Schüssen im Wettbüro aufgehalten haben und könne deshalb zur weiteren Aufklärung im Fall betragen. Der Polizei sei es gelungen, alle weiteren Zeugen, die zum Zeitpunkt der Tat im Lokal gewesen seien, zu identifizieren.