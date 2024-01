Scharfe Schüsse auf Wettbüro: Keine Verletzten

Maintal (dpa/lhe) - Im Main-Kinzig-Kreis ist am Donnerstagabend mit scharfer Munition auf ein Wettbüro geschossen worden. Es hätten sich Menschen im Gebäude aufgehalten, durch die Schüsse sei jedoch niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Freitag. Die Hintergründe der Tat im Maintaler Stadtteil Dörnigheim seien bislang unklar.