Mann nacheinander von zwei Autos angefahren

Fluorn-Winzeln (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Landkreis Rottweil nacheinander von zwei Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 35-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Freitagabend mit seinem Auto auf einer Straße bei Fluorn-Winzeln angehalten und war ausgestiegen, weil ihm etwas in den Fußraum gefallen war. Er stand zwischen der geöffneten Fahrertür und seinem Wagen, als eine 55-jährige Autofahrerin von der Gegenfahrbahn aus mit ihrem Wagen die Tür streifte. Der 35-Jährige wurde dadurch zu Boden geschleudert.