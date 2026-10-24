Mann nacheinander von zwei Autos angefahren
Ein Autofahrer steigt auf einer Straße aus, weil ihm etwas in den Fußraum gefallen ist. Zwei Verkehrsteilnehmer auf der Gegenspur bemerken das zu spät. Der Mann wird schwer verletzt.
Fluorn-Winzeln (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Landkreis Rottweil nacheinander von zwei Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 35-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Freitagabend mit seinem Auto auf einer Straße bei Fluorn-Winzeln angehalten und war ausgestiegen, weil ihm etwas in den Fußraum gefallen war. Er stand zwischen der geöffneten Fahrertür und seinem Wagen, als eine 55-jährige Autofahrerin von der Gegenfahrbahn aus mit ihrem Wagen die Tür streifte. Der 35-Jährige wurde dadurch zu Boden geschleudert.
Als er wieder aufstand, erfasste ein zweiter Wagen ihn erneut. Dessen 21-jähriger Fahrer war ebenfalls auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Dabei wurde der 35-Jährige hinter sein Auto geschleudert. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Klinikum. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.