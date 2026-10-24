Verkehrsunfall

Mann nacheinander von zwei Autos angefahren

Ein Autofahrer steigt auf einer Straße aus, weil ihm etwas in den Fußraum gefallen ist. Zwei Verkehrsteilnehmer auf der Gegenspur bemerken das zu spät. Der Mann wird schwer verletzt.

Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Klärung des Hergangs auch einen Sachverständigen hinzugezogen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Klärung des Hergangs auch einen Sachverständigen hinzugezogen. (Symbolbild)

Fluorn-Winzeln (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Landkreis Rottweil nacheinander von zwei Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 35-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Freitagabend mit seinem Auto auf einer Straße bei Fluorn-Winzeln angehalten und war ausgestiegen, weil ihm etwas in den Fußraum gefallen war. Er stand zwischen der geöffneten Fahrertür und seinem Wagen, als eine 55-jährige Autofahrerin von der Gegenfahrbahn aus mit ihrem Wagen die Tür streifte. Der 35-Jährige wurde dadurch zu Boden geschleudert.

Als er wieder aufstand, erfasste ein zweiter Wagen ihn erneut. Dessen 21-jähriger Fahrer war ebenfalls auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Dabei wurde der 35-Jährige hinter sein Auto geschleudert. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Klinikum. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrerin fährt über Rot und verletzt Jogger schwer
Verkehrsunfall

Autofahrerin fährt über Rot und verletzt Jogger schwer

Im Kreis Offenbach stoßen ein Auto und ein Jogger zusammen. Der 41-jährige Läufer wird schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund wird angefahren.

22.05.2026

Heidelberg: Autofahrerin bei Unfall an Kreuzung der Speyerer Straße verletzt 
Polizei

Heidelberg: Autofahrerin bei Unfall an Kreuzung der Speyerer Straße verletzt 

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Speyerer Straße (L600A) und der Auffahrt zur B535 ist am Samstagnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand zudem hoher Sachschaden.

15.02.2026

Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr
Unfälle

Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Eine junge Autofahrerin gerät auf die Gegenspur einer Bundesstraße. Dort kommt ihr ein Auto entgegen.

02.11.2025

Autofahrerin fährt auf Gegenspur in Lastwagen – Lebensgefahr
Unfälle

Autofahrerin fährt auf Gegenspur in Lastwagen – Lebensgefahr

Am Morgen kollidieren ein Lastwagen und ein Auto. Die Autofahrerin wird im Wagen eingeklemmt.

16.05.2025

Unfall

Auto fährt gegen Baum: Fahrer wird lebensgefährlich verletzt

Auf freier Straße fährt ein Auto am Montagabend auf die Gegenspur der B80 und kracht frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt.

20.02.2024