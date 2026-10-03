Mann nachts angegriffen und verletzt - Blutspuren in Ulm

Ulm (dpa) - Ein Mann ist nachts von einem Unbekannten in der Ulmer Innenstadt angegriffen und verletzt worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren in der Innenstadt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zur Schwere der Verletzungen und dazu, wie der Mann verletzt wurde, machte ein Polizeisprecher keine Angaben.