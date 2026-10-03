Mann nachts angegriffen und verletzt - Blutspuren in Ulm
Nachts wird ein Mann mutmaßlich von einem Unbekannten angegriffen. Am Morgen sind Blutspuren in Ulm zu sehen. Die Ermittler halten sich bedeckt.
Ulm (dpa) - Ein Mann ist nachts von einem Unbekannten in der Ulmer Innenstadt angegriffen und verletzt worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren in der Innenstadt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zur Schwere der Verletzungen und dazu, wie der Mann verletzt wurde, machte ein Polizeisprecher keine Angaben.
Am mutmaßlichen Tatort waren demnach Blutspuren zu sehen. Die Ermittler durchkämmten Hecken und Büsche. Mit weiteren Angaben hielt sich die Polizei zunächst zurück.