Unfall auf Bundesstraße

Mann ohne Führerschein überschlägt sich mit Auto

Das Auto gehört ihm nicht, dennoch fährt der 23-Jährige ohne Führerschein damit los. Es kommt zum Unfall, der Wagen schleudert über die Straße. Polizisten bemerken bei dem Mann später Alkoholgeruch.

Die Polizei nahm nach dem Unfall Alkoholgeruch bei dem Mann war. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei nahm nach dem Unfall Alkoholgeruch bei dem Mann war. (Symbolbild)

Renchen (dpa/lsw) - Ein nach Polizeiangaben betrunkener Mann ohne Führerschein hat sich im Ortenaukreis mit einem fremden Auto überschlagen. Der 23-Jährige war nach ersten Erkenntnissen auf einer Bundesstraße bei Renchen von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sprachen von Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit.

Wagen schleuderte rund 250 Meter über die Straße

Der Mann geriet mit dem Wagen in den Grünstreifen und prallte nach etwa 100 Metern gegen eine Schutzplanke. Dabei wurde das rechte Vorderrad abgerissen. Danach schleuderte der Wagen weitere rund 250 Meter über die Straße und blieb auf dem Dach im Grünstreifen der Gegenspur liegen. Der Mann wurde nur leicht verletzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Polizei bemerkte Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest und ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem hatte er nach bisherigen Informationen das Auto ohne Einverständnis des Halters, eines Bekannten, benutzt. Der Schaden wurde auf insgesamt 42.000 Euro geschätzt. Die betroffene Bundesstraße 3 wurde am frühen Morgen gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich – Kind bei Unfall schwer verletzt
Unfälle

Auto überschlägt sich – Kind bei Unfall schwer verletzt

Bei einem riskanten Überholmanöver erfasst ein Fahranfänger ein anderes Auto. Das überschlägt sich und landet im Straßengraben. Ein Kind wird schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

04.04.2026

Auto überschlägt sich - Fahrer ohne Führerschein verletzt
Unfälle

Auto überschlägt sich - Fahrer ohne Führerschein verletzt

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Die Polizei stellt fest, dass er keinen Führerschein besitzt. Die Beamten haben einen Verdacht für die Ursache des Unfalls.

27.09.2025

Mit 1,7 Promille - Mann überschlägt sich mit Auto
Unfälle

Mit 1,7 Promille - Mann überschlägt sich mit Auto

Ein Auto gerät in Heidelberg ins Schleudern - mehrere Wagen sind am Ende beschädigt. Nach der Unfallaufnahme ist der Fahrer seinen Führerschein los.

26.07.2025

Heidelberg: Betrunkener überschlägt sich mit Auto – hoher Sachschaden
Eine Person verletzt

Heidelberg: Betrunkener überschlägt sich mit Auto – hoher Sachschaden

Ein 30-Jähriger hat in Heidelberg die Kontrolle über sein Auto verloren, mehrere Fahrzeuge beschädigt und sich überschlagen. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

26.07.2025

Auto überschlägt sich - Fahrer stirbt
Kreis Ravensburg

Auto überschlägt sich - Fahrer stirbt

Auf einer Landstraße zwischen Königseggwald und Unterweiler schleudert ein Auto aus der Kurve. Für den Fahrer nimmt der Unfall das schlimmstmögliche Ende.

29.03.2025