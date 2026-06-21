Flugbetrieb unterbrochen

Mann ohne Ticket legt Flughafen Stuttgart lahm

Chaos am Morgen: Ein junger Mann löst am Stuttgarter Flughafen eine Räumung aus. Sogar der Flugbetrieb muss kurzzeitig eingestellt werden.

Der Flugbetrieb musste heute kurzzeitig unterbrochen werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Flugbetrieb musste heute kurzzeitig unterbrochen werden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Der Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen ist am Sonntagmorgen kurzzeitig unterbrochen worden. Auslöser war ein 24 Jahre alter Mann, der sich ohne Bordkarte im Sicherheitsbereich aufhielt, wie die Bundespolizei mitteilte. Da zunächst unklar war, wie er dahin gelangt war und ob er die Sicherheitskontrolle durchlaufen hatte, wurde der Bereich vorsorglich geräumt.

Mitarbeiter des Flughafens bemerkten den Mann laut Mitteilung und informierten die Bundespolizei. Die Auswertung von Videoaufnahmen ergab später, dass der 24-Jährige zwar die Ticketkontrolle ohne gültige Bordkarte passiert hatte, anschließend aber ordnungsgemäß die Luftsicherheitskontrolle durchlaufen hatte. Eine Gefahr für die Luftsicherheit habe deshalb ausgeschlossen werden können, teilte die Bundespolizei mit.

Gegen 9.30 Uhr wurden die Maßnahmen aufgehoben und der Flugbetrieb wieder aufgenommen, hieß es weiter. Alle betroffenen Passagiere mussten sich allerdings erneut einer Sicherheitskontrolle unterziehen. Wie der Mann die Bordkartenkontrolle passieren konnte, wird nun untersucht.

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