Widerstand bei Festnahme

Mann randaliert und verletzt fünf Polizisten

Der 23-Jährige wehrt sich gegen seine Festnahme, schlägt und tritt um sich und wird in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Der randalierende Mann war laut Polizei betrunken und hatte vermutlich auch Drogen genommen. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa
Der randalierende Mann war laut Polizei betrunken und hatte vermutlich auch Drogen genommen. (Symbolfoto)

Kelsterbach (dpa/lhe) - Ein randalierender Mann hat in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) fünf Polizisten leicht verletzt. Die Beamten waren alarmiert worden, weil der 23-Jährige am Mittwochabend auf einer Straße Gegenstände beschädigte, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. 

Als sie ihn mitnehmen wollten, wehrte sich der betrunkene und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stehende Mann den Angaben zufolge, schlug und trat um sich. Der 23-Jährige sei letztlich in eine psychiatrische Klinik gekommen und müsse nun mit einem Strafverfahren rechnen.

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