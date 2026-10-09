Mann raubt Schuhe und wirft Opfer alte Treter an den Kopf

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 20-Jähriger ist in Stuttgart geschlagen und seiner Schuhe beraubt worden. Der Täter zog sich die Beute selbst an und warf dem jungen Mann anschließend seine alten Schuhe an den Kopf, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 20-Jährige in der Nacht zum Donnerstag von drei bis vier Männern angesprochen worden. Einer von ihnen beleidigte ihn und schlug ihm ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Der junge Mann stürzte zu Boden.