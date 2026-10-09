Gewaltvorfall in Stuttgart

Mann raubt Schuhe und wirft Opfer alte Treter an den Kopf

Mitten in Stuttgart wird ein 20-Jähriger attackiert. Die Beute? Seine Schuhe. Dafür bekommt er die alten Treter des Angreifers direkt an den Kopf geworfen.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Raub. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Raub. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 20-Jähriger ist in Stuttgart geschlagen und seiner Schuhe beraubt worden. Der Täter zog sich die Beute selbst an und warf dem jungen Mann anschließend seine alten Schuhe an den Kopf, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 20-Jährige in der Nacht zum Donnerstag von drei bis vier Männern angesprochen worden. Einer von ihnen beleidigte ihn und schlug ihm ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Der junge Mann stürzte zu Boden.

Daraufhin nahm ihm der Angreifer die Schuhe im Wert von rund 100 Euro ab und zog sie an. Nach dem Schuhwurf flüchtete die Gruppe. Die Polizei sucht Zeugen.

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