Kriminalität

Mann ruft in Frankfurt volksverhetzende Parolen

Mitten in der Nacht melden Zeugen den Mann bei der Polizei. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Die Polizei nahm den Mann mit auf das Revier. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei nahm den Mann mit auf das Revier. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Mann hat in Frankfurt lautstark volksverhetzende Parolen in der Öffentlichkeit geschrien. Zeugen meldeten, dass der Mann in der Nacht auf Samstag mehrfach lautstark volksverhetzende Äußerungen von sich gegeben habe, wie die Polizei mitteilte. 

Sie nahmen den 61-Jährigen demnach fest und brachten ihn auf das Polizeirevier. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

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