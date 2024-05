Mann schießt auf Parkplatz: Wohl mit Schreckschusswaffe

Kassel (dpa/lhe) - Auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in Kassel hat ein 37-Jähriger mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe auf zwei Männer geschossen. Die beiden bislang unbekannten Opfer seien offensichtlich nicht getroffen worden und weggelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehrere Streifen hätten vergeblich nach ihnen gesucht. Nach den bisherigen Ermittlungen spreche vieles dafür, dass sie den mutmaßlichen Täter gekannt hätten. Ein Zeuge hatte den Vorfall am Mittwochabend gesehen und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen, der versucht hatte, zu flüchten, fest. Eine Waffe wurde bei ihm nicht gefunden. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.