Mann schießt in Gaststätte und auf Straße - U-Haft

Kehl (dpa/lsw) - Ein 54-Jähriger soll in einer Gaststätte in Kehl (Ortenaukreis) und auf der Straße mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Polizei nahm den Mann fest, wie es in einer Mitteilung hieß. Er kam demnach in Untersuchungshaft.

Der Mann soll mit einem anderen Gast in einem Lokal diskutiert, seine Waffe gezogen und einen Schuss in eine Wand abgegeben haben, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Mann habe dadurch ein Knalltrauma erlitten. Die anwesenden Zeugen hätten den Schützen aus dem Lokal gebracht.

Mann war alkoholisiert und hatte eine scharfe Waffe bei sich

Rund zwei Stunden später habe der 54-Jährige an einer nahe gelegenen Kreuzung mindestens einmal in die Luft und einmal auf ein geparktes Auto geschossen, hieß es in der Mitteilung. Daraufhin hätten die Zeugen aus dem Lokal die Polizei gerufen. Eine Fahndung sei eingeleitet und der Mann rund eine Stunde später festgenommen worden.

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