Kriminalität

Mann schießt in Gaststätte und auf Straße - U-Haft

Ein Mann diskutiert mit einem Gast in einem Lokal und zieht plötzlich seine Waffe. Später schießt er zudem auf ein Auto. Er wird festgenommen. Doch dem Mann werden noch mehr Straftaten vorgeworfen.

Ein betrunkener 54-Jähriger soll in Kehl in einer Gaststätte und auf einer Straße mehrere Schüsse abgegeben haben - die Polizei nahm in fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein betrunkener 54-Jähriger soll in Kehl in einer Gaststätte und auf einer Straße mehrere Schüsse abgegeben haben - die Polizei nahm in fest. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Ein 54-Jähriger soll in einer Gaststätte in Kehl (Ortenaukreis) und auf der Straße mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Polizei nahm den Mann fest, wie es in einer Mitteilung hieß. Er kam demnach in Untersuchungshaft. 

Der Mann soll mit einem anderen Gast in einem Lokal diskutiert, seine Waffe gezogen und einen Schuss in eine Wand abgegeben haben, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Mann habe dadurch ein Knalltrauma erlitten. Die anwesenden Zeugen hätten den Schützen aus dem Lokal gebracht.

Mann war alkoholisiert und hatte eine scharfe Waffe bei sich

Rund zwei Stunden später habe der 54-Jährige an einer nahe gelegenen Kreuzung mindestens einmal in die Luft und einmal auf ein geparktes Auto geschossen, hieß es in der Mitteilung. Daraufhin hätten die Zeugen aus dem Lokal die Polizei gerufen. Eine Fahndung sei eingeleitet und der Mann rund eine Stunde später festgenommen worden. 

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Er hatte laut Polizei rund 1,5 Promille Alkohol im Blut und eine scharfe Schusswaffe samt Magazin sowie weitere Patronen bei sich. Die zuständige Richterin erließ aufgrund drohender Fluchtgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts der Bedrohung, der Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts. Der Mann sei in Frankreich wohnhaft, hieß es.

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