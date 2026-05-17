Nach Schussgeräusch

Polizei nimmt jungen Mann mit scharfer Waffe fest

Ein 18-Jähriger greift bei einer Polizeikontrolle nach einer geladenen Pistole. Die Beamten nehmen ihn fest – ohne dass ein Schuss fällt.

Gegen den 18-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Gegen den 18-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild)

Weilburg (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen 18-Jährigen mit einer scharfen Waffe festgenommen. Ein Jagdpächter habe am frühen Samstagmorgen in Weilburg ein Schussgeräusch gehört, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er eine Person gesehen, die sich aus dem Bereich des Geräuschs wegbewegt habe. Die Polizei habe daraufhin den 18-Jährigen getroffen und kontrolliert.

Während der Durchsuchung habe sich der 18-Jährige losgerissen und nach einer Schusswaffe gegriffen, die im vorderen Hosenbund gesteckt habe. Die Polizei habe den jungen Mann überwältigt und festgenommen, dabei sei es nicht zu einer Schussabgabe gekommen. «Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine scharfe, geladene Pistole», hieß es. Gegen den Mann seien Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet worden.

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