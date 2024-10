Mann schießt in Wiesbaden mit Schreckschusspistole

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 53-Jähriger hat in Wiesbaden mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen, um einen Streit zu beenden. Der Mann sei an den vorangegangenen Streitigkeiten aber nicht beteiligt gewesen, teilte die Polizei Wiesbaden mit. Demnach hätten zwei Frauen lautstark in einem Wohngebiet gestritten. Der 53-Jährige habe mutmaßlich gedacht, dass die Frauen Hilfe benötigten, weshalb er sich gegenüber den streitenden Personen bemerkbar gemacht und im Anschluss wiederholt in die Luft geschossen habe. Anwohner verständigten wegen der Schüsse die Polizei.