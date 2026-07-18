Mann schießt von Balkon aus mit Schreckschusswaffe
Abends hört ein Zeuge in Waldbrunn Schüsse und ruft die Polizei. Gegen einen 46-Jährigen läuft jetzt ein Verfahren.
Waldbrunn (dpa/lhe) - Ein Mann soll mit einer Schreckschusswaffe von einem Balkon aus mehrere Schüsse abgegeben haben. Ein Zeuge habe am Freitagabend in Waldbrunn nahe Limburg die Polizei gerufen, nachdem er Schussgeräusche gehört habe, teilten die Beamten mit. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 46-Jährigen an, der demnach einräumte, die Schüsse abgegeben zu haben.
Verletzt wurde laut Mitteilung niemand. Der Mann händigte den Beamten die Schreckschusswaffe aus. Gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren.