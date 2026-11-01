Mann schlägt mit Flasche Scheibe von Polizeiauto ein
Während Polizisten in Spaichingen einen Streit schlichten, geht plötzlich eine Autoscheibe zu Bruch.
Spaichingen (dpa/lsw) - Mit einer Flasche soll ein Mann die Seitenscheibe eines abgestellten Polizeiautos in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) eingeschlagen haben. Die Beamten hatten zu dieser Zeit eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei anderen Männern geregelt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.
Der 23-Jährige sei aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen worden. An der Auseinandersetzung der beiden anderen Männern soll der Mann nicht beteiligt gewesen sein.
Ursprünglich waren die Beamten wegen eines Streits zwischen einem 26 und einem 18 Jahre alten Mann gerufen worden. Dabei soll der 26-Jährige den jüngeren Mann mit einer Bierflasche am Kopf verletzt haben. Der 18-Jährige habe daraufhin seine Fäuste eingesetzt und dem 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen.