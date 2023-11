Unbekannte schlägt Busscheibe mit Bierflasche ein

Kassel (dpa/lhe) - Eine unbekannte Frau hat in Kassel eine Seitenscheibe eines Linienbusses mit einer Bierflasche eingeschlagen. Sie handelte am Dienstag nach bisherigen Ermittlungen vermutlich aus Wut über einen vorherigen Rauswurf aus dem Bus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie habe zuvor betrunken gewirkt und andere Fahrgäste angepöbelt. Die Polizei sucht nun nach der flüchtigen Täterin. Den Angaben nach wurden keine Fahrgäste verletzt.