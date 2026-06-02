Opfer in Klinik

Mann schwer verletzt - zwei Verdächtige festgenommen

In der Nacht geraten mehrere Männer in Streit. Einer erleidet schwere Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen führen auf die Spur von zwei 19-Jährigen.

Die Beamten nahmen die zwei Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten nahmen die zwei Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Weil sie einen Mann schwer verletzt haben sollen, hat die Polizei zwei 19-Jährige festgenommen. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll es in Offenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein, die sich untereinander kannten.

Die alarmierte Polizei konnte am Einsatzort zunächst niemanden finden. Beim Absuchen der Gegend stießen sie dann auf den Mann mit schweren Verletzungen im Gesicht. Ein anderer Mann, der den Notruf wählte, war bei ihm. Der Verletzte kam in eine Klinik.

In der Folge kamen die Ermittler den beiden Verdächtigen auf die Spur. Bei Friesenheim (Ortenaukreis) nahmen die Beamten die 19-Jährigen schließlich fest.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schockanrufe aus Callcenter - Verdächtige festgenommen
Schockanrufe

Schockanrufe aus Callcenter - Verdächtige festgenommen

Die Opfer waren ältere Leute in ganz Deutschland, das Quartier der Bande eine Wohnung in Madrid. Wie kamen die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen?

30.04.2026

Mann erleidet schwere Stichverletzung - versuchte Tötung?
Kassel

Mann erleidet schwere Stichverletzung - versuchte Tötung?

Zwei Männer geraten in einen Streit, dann ist einer von ihnen schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen, einem Verdächtigen wird versuchte Tötung vorgeworfen. Vieles bleibt unklar.

30.05.2025

Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen bei Unfall
Schwerer Unfall

Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen bei Unfall

Ein 89-Jähriger will eine Straße überqueren und wird von einem Laster angefahren. Der Mann stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.

25.04.2025

Waschmaschine brennt - Person in Klinik geflogen
Feuer

Waschmaschine brennt - Person in Klinik geflogen

Beim Brand der Maschine in einem Keller erleidet eine Person Verletzungen im Gesicht - ein Rettungshubschrauber muss in Bad Salzschlirf landen.

16.03.2025

Mann bei Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft
Gießen

Mann bei Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Am Gießener Lahnufer geraten zwei Männer in einen Streit. Sie schlagen aufeinander ein - bis einer von ihnen eine Waffe zückt.

13.03.2025