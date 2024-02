Mann wirft mit Backstein Busscheibe ein: Keine Verletzten

Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann hat mitten in Kassel mit einem Backstein die Scheibe eines voll besetzten Linienbusses eingeworfen. Keiner der rund 35 Fahrgäste sei bei dem Vorfall am frühen Sonntagabend verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Bus hatte an einer Haltestelle gestanden; kurz nach dem Anfahren warf der bislang unbekannte Mann den Stein gegen eine Scheibe im Bereich der hinteren Tür. Diese zerbarst komplett, die Scherben verteilten sich im Bus. Der Täter flüchtete, von ihm fehlte zunächst jede Spur.