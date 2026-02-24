Mit Täterbeschreibung

Mannheim: Mann wirft Bierflasche nach 20-jähriger Frau

Im Mannheimer Stadtteil Waldhof bewirft ein Unbekannter eine junge Frau mit einer Bierflasche. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der unbekannte Mann war sichtlich alkoholisiert (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der unbekannte Mann war sichtlich alkoholisiert (Symbolbild).

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Waldhof eine leere Bierflasche auf eine 20-jährige Frau geworfen. Wie die Polizei berichtete, trafen die beiden gegen 17 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Waldhof in der Schienenstraße aufeinander. Der Mann soll die Flasche absichtlich nach der Frau geworfen haben und verfehlte sie dabei nur um Haaresbreite. Die Bierflasche fiel daraufhin zu Boden und zerbarste. Die 20-Jährige blieb unverletzt.

Anschließend stiegen die junge Frau und ihre Begleiterin in die Straßenbahn der Linie 1 und fuhren in Richtung Mannheim-Rheinau. Der Täter blieb am Bahnhof Waldhof zurück. Er wird wie folgt beschrieben:

  • männlich
  • ca. 60 Jahre alt
  • ca. 168 cm groß
  • breite Statur
  • vermutlich Glatze
  • schlechte Zähne
  • ungepflegtes Äußeres
  • Drei-Tage-Bart
  • trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze
  • führte neongelbe Krücken mit sich
  • war deutlich alkoholisiert

Der Polizeiposten Waldhof führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 777690 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden. (sig)

