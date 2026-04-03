Tuttlingen

17-Jähriger flüchtet im Rausch – Unfall mit Polizeiauto

Mit 17 im Drogenrausch und ohne Führerschein am Steuer: Nach wilder Flucht streift ein jugendlicher Autofahrer ein Polizeifahrzeug. Beamte müssen den Bewusstlosen retten.

Ein Polizist hat die Scheibe eines Autos eingeschlagen und sich dabei Verletzungen zugezogen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ein Polizist hat die Scheibe eines Autos eingeschlagen und sich dabei Verletzungen zugezogen. (Symbolbild)

Tuttlingen (dpa/lsw) -  Chaotisches Ende einer mutmaßlichen Drogenfahrt ohne Führerschein: Bei einer Polizeikontrolle in Tuttlingen hat ein 17 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen zunächst zum Schein angehalten, dann aber stark beschleunigt und die Flucht angetreten. Die Beamten entdeckten den jungen Mann später im Zuge der Fahndung im Gegenverkehr: Das Auto des 17-Jährigen streifte das Polizeifahrzeug, die Airbags im Fahrzeug des jungen Mannes lösten aus und er wurde kurz bewusstlos. Ein Polizist schlug schließlich die Seitenscheibe ein, um Erste Hilfe zu leisten und verletzte sich dabei leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Minderjährige unter Drogen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer auf Drogen rast Polizei davon
Baden-Baden

Autofahrer auf Drogen rast Polizei davon

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Ein Autofahrer liefert sich eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

27.02.2026

Junger Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei
Kreis Heilbronn

Junger Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Polizeibeamte wollen einen Autofahrer kontrollieren, der flüchtet. Doch warum? Dafür gab es gleich mehrere Gründe.

09.08.2025

Mallorca: Deutscher auf Drogen klaut Laster für Chaos-Fahrt
Irrfahrt im Drogenrausch

Mallorca: Deutscher auf Drogen klaut Laster für Chaos-Fahrt

Eine Irrfahrt unter Drogen mit einem geklauten Laster auf Mallorca und Widerstand gegen die Polizei könnten einen deutschen Urlauber teuer zu stehen kommen. Doch der junge Mann sieht sich als Opfer.

30.05.2025

Autofahrer prallt wohl im Rausch gegen mehrere Autos
Drogeneinfluss

Autofahrer prallt wohl im Rausch gegen mehrere Autos

Ein Mann hat in der Offenbacher Innenstadt ein kleines Feld der Verwüstung hinterlassen. Er prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Autos. In seinem Auto fanden die Beamten auch verbotene Dinge.

25.11.2024

Ravensburg

Transporterfahrer rammt Polizeiauto im Rausch

02.05.2023