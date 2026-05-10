Reutlingen

Mann schlägt Passanten und bespuckt Polizisten

Ein 36-Jähriger randaliert in Reutlingen: Schläge, Beleidigungen, Spuckattacke auf einen Polizisten – und auch in der Psychiatrie geht es weiter.

Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Reutlingen Passanten geschlagen und Polizisten bespuckt haben. Der 36-Jährige habe zunächst einem 68-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ein Auto beschädigt, weshalb eine Zeugin den Notruf rief. Anschließend habe er eine 28-Jährige beleidigt und habe einem weiteren 37-Jährigen ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilte. 

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Als Polizisten eintrafen, verhielt sich der Mann unkooperativ und setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr. Dabei soll er auch einem Polizisten ins Gesicht gespuckt haben. Im Anschluss wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Dort soll er am Samstag zudem noch einen Pfleger bedroht haben.

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