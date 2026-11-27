Mann soll Ex-Partnerin schwer verletzt haben - Haftbefehl
Der ehemalige Lebensgefährte lauert der 40-Jährigen auf. Aber die Frau wehrt sich gegen den Angriff in ihrer Wohnung.
Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Heilbronn seine Ex-Lebensgefährtin gewürgt und mit einem Messer schwer verletzt haben. Gegen den 37-Jährigen wurde laut Polizeiangaben am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen.
Der Mann soll den Ermittlungen zufolge am Mittwochmittag der 40 Jahre alten Frau aufgelauert und sie in ihre Wohnung in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) gedrängt haben. Dort habe der 37-Jährige die Frau gewürgt und im Bereich des Oberkörpers mit einem Messer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn mit. Die Ex-Partnerin setzte sich zur Wehr, woraufhin der Mann aus der Wohnung geflüchtet sein soll.
Polizisten fanden den Mann den Angaben zufolge kurze Zeit später in der Nähe der Wohnung. Der Tatverdächtige soll die Einsatzkräfte während der Festnahme aufgefordert haben, ihn zu erschießen. Der Mann wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die schwer verletzte 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.