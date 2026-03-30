Kriminalität

Mann soll Lebensgefährtin getötet haben

In Michelstadt soll ein 62-Jähriger seine Lebensgefährtin getötet haben. Die genaue Todesursache bleibt vorerst unklar.

Eine Obduktion soll die genaue Ursache für den Tod der Frau klären. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Eine Obduktion soll die genaue Ursache für den Tod der Frau klären. (Symbolbild)

Michelstadt (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Mann soll seine 33 Jahre alte Lebensgefährtin in Michelstadt (Odenwaldkreis) getötet haben. Nach derzeitigen Ermittlungen soll es in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung zu der Tat gekommen sein, teilte die Polizei mit. Anschließend soll der Mann Suizid begangen haben. Die Todesursache der Frau soll bei einer Obduktion geklärt werden.

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