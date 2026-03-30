Mann soll Lebensgefährtin getötet haben
In Michelstadt soll ein 62-Jähriger seine Lebensgefährtin getötet haben. Die genaue Todesursache bleibt vorerst unklar.
Michelstadt (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Mann soll seine 33 Jahre alte Lebensgefährtin in Michelstadt (Odenwaldkreis) getötet haben. Nach derzeitigen Ermittlungen soll es in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung zu der Tat gekommen sein, teilte die Polizei mit. Anschließend soll der Mann Suizid begangen haben. Die Todesursache der Frau soll bei einer Obduktion geklärt werden.