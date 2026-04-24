Mann soll Nachbarin getötet haben - Lärm als Motiv?

Hanau (dpa/lhe) - Weil er seine Nachbarin getötet haben soll, muss sich heute (9.00 Uhr) ein 59-Jähriger vor dem Hanauer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und zur Verdeckung einer Straftat vor.

Der Angeklagte und das Opfer haben den Angaben zufolge in einem Mehrfamilienhaus in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) gewohnt. Vor der Tat soll es Streit zwischen dem Mann und der 45-Jährigen gegeben haben, die ein Stockwerk über ihm wohnte. Der Angeklagte habe sich vom Lärm seiner Nachbarin gestört gefühlt.

Von der Nachbarin überrascht

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Mitte März vergangenen Jahres soll der 59-Jährige mit einem Nachschlüssel unerlaubt in die Wohnung der Frau eingedrungen sein, weil er geglaubt habe, seine Nachbarin sei nicht zu Hause. Als die 45-Jährige ihn dann überrascht habe, sei sie von dem Mann durch stumpfe Gewalt getötet worden.