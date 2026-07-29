Mann soll queeres Paar angegriffen und verletzt haben
Der Angreifer lässt erst von dem Transmann und dessen Partner ab, als eine Gruppe Männer dazwischengeht, dann flüchtet er. Wer kann Hinweise geben?
Asperg (dpa/lsw) - Ein queeres Paar ist im Kreis Ludwigsburg von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen und Menschen, die dem Paar am Montag zu Hilfe kamen.
Den Angaben nach stiegen ein 23 Jahre alter Transmann und sein 21-jähriger Partner in Asperg aus dem Bus, als sich ihnen ein Mann von hinten näherte. Er soll die beiden angeschrien und unter anderem als verrückt bezeichnet haben. Das Paar habe den Mann zunächst ignoriert und sei weitergegangen, doch der Unbekannte sei dem 21-Jährigen so nah gekommen, dass der 23-Jährige dazwischenging.
Daraufhin soll der Tatverdächtige den 23-Jährigen geschlagen und zu Boden gerungen haben, wie die Polizei mitteilte. Den 21-Jährigen, der seinem Partner helfen wollte, soll er ebenfalls geschlagen haben.
Passanten kommen zu Hilfe
Den Angaben nach ließ der Tatverdächtige erst von dem Paar ab, als eine Gruppe Männer dazwischenging. Er sei daraufhin geflohen. Der 23-Jährige habe den Angreifer zwar eingeholt, nach einem erneuten Gerangel sei der Unbekannte aber dann endgültig geflüchtet. Laut Polizei wurden der 23-Jährige und der 21-Jährige jeweils leicht verletzt.