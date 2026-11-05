Mann soll seine Ehefrau getötet haben
Eine Frau stirbt gewaltvoll. Einige Stunden später wählt der Tatverdächtige selbst den Notruf. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.
Niedereschach (dpa/lsw) - Ein 64-Jähriger soll in Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) seine 62 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Einige Stunden nach der mutmaßlichen Tat in seinem Wohnhaus habe der Mann am Mittwochnachmittag selbst den Notruf gewählt und sich gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz gemeinsam mit. Er ließ sich demnach widerstandslos festnehmen.
Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der 64-Jährige sollte noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.
Erst vor wenigen Monaten gab es in Niedereschach ein Tötungsdelikt im familiären Umfeld. Ende Juli soll ein 60-Jähriger seinen 88 Jahre alten Vater getötet haben.