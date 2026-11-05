Mann soll seine Ehefrau getötet haben

Niedereschach (dpa/lsw) - Ein 64-Jähriger soll in Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) seine 62 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Einige Stunden nach der mutmaßlichen Tat in seinem Wohnhaus habe der Mann am Mittwochnachmittag selbst den Notruf gewählt und sich gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz gemeinsam mit. Er ließ sich demnach widerstandslos festnehmen.