Festnahme

Mann soll seine Ehefrau getötet haben

Eine Frau stirbt gewaltvoll. Einige Stunden später wählt der Tatverdächtige selbst den Notruf. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild)

Niedereschach (dpa/lsw) - Ein 64-Jähriger soll in Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) seine 62 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Einige Stunden nach der mutmaßlichen Tat in seinem Wohnhaus habe der Mann am Mittwochnachmittag selbst den Notruf gewählt und sich gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz gemeinsam mit. Er ließ sich demnach widerstandslos festnehmen.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der 64-Jährige sollte noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Erst vor wenigen Monaten gab es in Niedereschach ein Tötungsdelikt im familiären Umfeld. Ende Juli soll ein 60-Jähriger seinen 88 Jahre alten Vater getötet haben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leiche in Niedereschach - mögliches Tötungsdelikt
Kriminalität

Leiche in Niedereschach - mögliches Tötungsdelikt

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in Niedereschach im Einsatz - es gibt ein Todesopfer. Was zu dem Fall bislang bekannt ist.

04.11.2026

Gleitschirmflieger stürzt ab und wählt selbst den Notruf
Steck in Baum fest

Gleitschirmflieger stürzt ab und wählt selbst den Notruf

Mitten im Baum, sechs Meter über dem Boden: Nach seinem Absturz wählt ein Gleitschirmflieger selbst die 112. Wie die Feuerwehr ihn aus seiner misslichen Lage befreit.

27.05.2026

Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf
Nächtliche Irrfahrt

Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf

Ein Ehepaar verirrt sich so gründlich, dass die Polizei helfen muss – und selbst das klappt nicht sofort.

29.09.2025

Frau wählt zehnmal grundlos den Notruf
Polizei ermittelt

Frau wählt zehnmal grundlos den Notruf

Mit zehn Notrufen innerhalb einer Stunde beschäftigt eine Frau die Polizei. Ein Notfall liegt nicht vor. Nun muss sie mit Konsequenzen rechnen.

04.02.2025

Kriminalität

Notruf-Missbrauch: Mann wählt grundlos über 100 Mal die 112

29.04.2023