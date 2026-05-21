Tat im Bahnhof

Mann spuckt zweijähriges Kind an – rassistisches Motiv

Ein Mann soll in Aßlar ein Kleinkind angespuckt und dessen Mutter beleidigt haben. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen rassistischen Motivs.

Der Mann soll unvermittelt die Frau und ihr Kind angegangen sein. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Mann soll unvermittelt die Frau und ihr Kind angegangen sein. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lrs) - Mutmaßlich aus rassistischen Motiven soll ein Betrunkener in Aßlar im Lahn-Dill-Kreis einen zweijährigen Jungen angespuckt und dessen Mutter beleidigt haben. Ein Zeuge hielt den Mann am frühen Mittwochabend im Bahnhof fest, bis die Polizei eintraf, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte. Die 23 Jahre alte Frau war zuvor mit ihrem Kind auf dem Arm aus einem Zug ausgestiegen. Der Mann sei dann unvermittelt auf sie zugekommen und habe das Kind angespuckt. Er habe den beiden außerdem mehrfach den Mittelfinger gezeigt und eine obszöne Geste gemacht. Der 46-Jährige kam später wieder auf freien Fuß, gegen ihn laufen mehrere Strafverfahren.

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