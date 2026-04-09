Baden-Württemberg

Mann stiehlt mehr als 300 Einkaufswagen und verkauft sie

Ein 58-Jähriger soll in Mannheim mehrere Hundert Einkaufswagen entwendet und an einen Schrotthändler verkauft haben. Der Schaden liegt laut Polizei bei 70.000 Euro.

Der mutmaßliche Dieb wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der mutmaßliche Dieb wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Ein 58-Jähriger soll in Mannheim mehr als 300 gestohlene Einkaufswagen bei einem Schrotthändler zu Geld gemacht haben. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verdächtige wurde am Mittwoch dabei erwischt, wie er auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zahlreiche Einkaufswagen in sein Fahrzeug lud. 

Weitere Wagen hatte er den Beamten zufolge bereits zum Abtransport bereitgestellt. Ein Zeuge informierte die Polizei, woraufhin der Mann festgenommen wurde. 

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 58-Jährige schon Hunderte Einkaufswagen des Shopping-Centers gestohlen und sie zum Metallpreis an einen Schrotthändler verkauft haben soll. Welcher Schrotthändler das Diebesgut annahm und dafür bezahlte, konnte laut Polizei bisher nicht geklärt werden.

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