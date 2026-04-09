Kriminalität

Mannheim: 70.000 Euro Schaden durch gestohlene Einkaufswagen - Dieb gefasst

Ein 58-jähriger Tatverdächtiger wurde auf dem Parkplatz eines Mannheimer Einkaufszentrums dabei beobachtet, wie er zahlreiche Einkaufswagen in sein Fahrzeug lud.

Der Tatverdächtige wurde auf dem Parkplatz des Mannheimer Einkaufszentrums dabei beobachtet, wie er Einkauswagen in sein Fahrzeug lud (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Tatverdächtige wurde auf dem Parkplatz des Mannheimer Einkaufszentrums dabei beobachtet, wie er Einkauswagen in sein Fahrzeug lud (Symbolbild).

Mannheim. Ein mutmaßlicher Einkaufswagen-Dieb ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Spreewaldallee in Mannheim auf frischer Tat ertappt worden. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge am Mittwochabend den 58-Jährigen dabei, wie er zahlreiche Einkaufswagen in sein Fahrzeug lud. Weitere hatte er bereits für den Abtransport bereitgestellt. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, die den Tatverdächtigen daraufhin festnahm.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in der vergangenen Zeit bereits über 300 Einkaufswagen des Marktes entwendet und bei einem Schrotthändler zum aktuellen Metallpreis verkauft hatte. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf über 70.000 Euro beziffert. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Wohnung in Ludwigshafen wurden keine weiteren Beweismittel gefunden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Vogelstang dauern an (heh).

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