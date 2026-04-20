Erfolgreiche Fahndung

Mannheim: Parfum-Dieb landet in U-Haft

Ein 28-Jähriger klaut in Mannheim Parfum im Wert von mehreren hundert Euro. Als ihn eine Mitarbeiterin aufhalten will, wird er handgreiflich.

Der Dieb in Mannheim hatte es auf Parfum abgesehen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Dieb in Mannheim hatte es auf Parfum abgesehen (Symbolbild).

Mannheim. Ein 28-Jähriger hat am Samstagabend gegen 18 Uhr Parfum im Wert von über 700 Euro aus einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Planken gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verstaute er das Diebesgut in einem Beutel und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Dabei sprach ihn eine Mitarbeiterin im Ausgangsbereich an, woraufhin der 28-Jährige die Frau zu Boden stieß und mit seiner Beute flüchtete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt den Tatverdächtigen in der Nähe der Drogerie entdecken und vorläufig festnehmen. Seine Beute hatte er noch bei sich. Anschließend musste der 28-Jährige die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und wurde am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (sig)

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