Mann stirbt bei Baumfällarbeiten

Spangenberg (dpa/lhe) - Bei Baumfällarbeiten in Nordhessen ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 59-Jährige habe am Samstag in einem Wald bei Spangenberg-Herlefeld (Schwalm-Eder-Kreis) privat Bäume gefällt, teilte die Polizei in Homberg am Montag mit. An einem Baum habe sich ein stärkerer Ast aus der Krone gelöst und sei aus großer Höhe auf den Mann gefallen. Der Ast habe ihn am Kopf und Oberkörper getroffen. Trotz eines Schutzhelmes erlag er der Polizei zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Zeuge fand den 59-Jährigen kurz darauf, der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.