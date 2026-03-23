Millionenschaden

Mann stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr: Ein Brand fordert einen Toten, eine Frau muss gerettet werden. Was mit den anderen Bewohnern passierte.

Die Feuerwehr kann eine 87-Jährige aus dem brennenden Gebäude retten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr kann eine 87-Jährige aus dem brennenden Gebäude retten. (Symbolbild)

Stockach (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Brand eines Wohnhauses in Stockach (Kreis Konstanz) ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte den 76-Jährigen nach Polizeiangaben nur noch tot bergen. Eine 87 Jahre alte Frau konnten die Einsatzkräfte aus dem brennenden Gebäude retten. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die anderen sieben Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und kamen zunächst in der Nachbarschaft unter.

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Das Feuer war demnach in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Das Mehrfamilienhaus ist den Angaben nach nicht mehr bewohnbar und muss vermutlich abgerissen werden. Der Schaden liegt bei geschätzt einer Million Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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