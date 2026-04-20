Bräunlingen

Mann stirbt nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Ein Passant hatte noch versucht, ihn aus einem brennenden Haus zu retten - doch nun ist der Mann gestorben. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Ein Mann ist nach dem Feuer im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein Mann ist nach dem Feuer im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild)

Bräunlingen (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Mann gestorben. Der Schwerverletzte war nach dem Feuer am Freitag ins Krankenhaus gekommen und dort am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern demnach an.

Ein Passant hatte den Schwerverletzten retten wollen und war dabei leicht verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten Rauchvergiftungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht. Es entstand ein Schaden von geschätzt 200.000 Euro.

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