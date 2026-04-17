Vier Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Bräunlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus bislang unbekanntem Grund im ersten Obergeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant wollte einen Schwerverletzten retten und wurde ebenfalls leicht verletzt. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.