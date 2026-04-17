Bräunlingen

Vier Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Mehrere Verletzte und ein Schaden von 200.000 Euro: In Bräunlingen kämpfen Feuerwehr und Helfer gegen Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bekommen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bekommen. (Symbolbild)

Bräunlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus bislang unbekanntem Grund im ersten Obergeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant wollte einen Schwerverletzten retten und wurde ebenfalls leicht verletzt. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von geschätzt 200.000 Euro. Der Schwerverletzte wurde per Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Die Leichtverletzten kamen mit Krankenwagen in Kliniken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rund 500.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus
Brände

Rund 500.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Mitten in der Nacht müssen sieben Menschen ihr Zuhause verlassen. Das Feuer am Flachdach stellt die Feuerwehr vor eine Herausforderung.

19.02.2026

Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus
Feuerwehreinsatz

Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Zwei Menschen atmen Rauchgase ein und müssen ins Krankenhaus.

19.01.2026

Rund 100.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus
Feuer

Rund 100.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Mehrere Notrufe gehen bei der Feuerwehr ein. Die Anrufer melden Rauch, der von einem Balkon aufsteigt. Im Hintergrund hören die Mitarbeiter der Leitstelle laute Knallgeräusche.

27.07.2025

200.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus
Landkreis Böblingen

200.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Mehrfamilienhaus gerät in Brand. Die Bewohner bleiben unverletzt – doch der Schaden ist hoch.

22.06.2025

Brände

Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

In einer Erdgeschosswohnung bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte brauchen Spezialgerät, um die Wohnung zu räumen. Zwei Menschen werden durch Rauchgase schwer verletzt.

28.01.2024