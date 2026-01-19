Bild
Feuerwehreinsatz

Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Zwei Menschen atmen Rauchgase ein und müssen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Wehrleuten im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Wehrleuten im Einsatz. (Symbolbild)

Schorndorf (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf (Ostalbkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 52-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung und eine 48-jährige Nachbarin atmeten Rauchgase ein und wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Aalen mitteilte. 

Weitere Hausbewohner konnten vor dem Feuer gerettet werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

