Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Schorndorf (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf (Ostalbkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 52-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung und eine 48-jährige Nachbarin atmeten Rauchgase ein und wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Aalen mitteilte.