Mann stirbt nach Messerattacke – Sohn in Fachklinik gebracht
Nach einem Streit in Obertshausen stirbt ein 49-Jähriger an Messerstichen. Sein Sohn steht unter dringendem Verdacht. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.
Obertshausen (dpa/lhe) - Ein 49-Jähriger ist nach Messerstichen in seinem Wohnhaus im südhessischen Obertshausen gestorben. Der Mann war am Freitagnachmittag bei einem Streit lebensbedrohlich verletzt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Sein 20-jähriger Sohn war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er gilt als dringend verdächtig, seinen Vater mit einem oder mehreren Messerstichen getötet zu haben.
Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln laut Mitteilung nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen ihn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige demnach einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser habe dessen vorläufige Unterbringung angeordnet. Der Tatverdächtige sei in eine Fachklinik gekommen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.