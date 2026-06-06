Kriminalität

Mann stirbt nach Messerattacke – Sohn in Fachklinik gebracht

Nach einem Streit in Obertshausen stirbt ein 49-Jähriger an Messerstichen. Sein Sohn steht unter dringendem Verdacht. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.

Der Tatverdächtige wurde in eine Fachklinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Tatverdächtige wurde in eine Fachklinik gebracht. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Ein 49-Jähriger ist nach Messerstichen in seinem Wohnhaus im südhessischen Obertshausen gestorben. Der Mann war am Freitagnachmittag bei einem Streit lebensbedrohlich verletzt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Sein 20-jähriger Sohn war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er gilt als dringend verdächtig, seinen Vater mit einem oder mehreren Messerstichen getötet zu haben. 

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln laut Mitteilung nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen ihn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige demnach einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser habe dessen vorläufige Unterbringung angeordnet. Der Tatverdächtige sei in eine Fachklinik gekommen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
49-Jähriger bei Streit mit Messer attackiert
Kriminalität

49-Jähriger bei Streit mit Messer attackiert

Ein mutmaßlicher Täter wird bei der Fahndung schnell festgenommen. Es soll sich um den Sohn des Opfers handeln.

05.06.2026

Attackierter 27-Jähriger stirbt an Verletzungen
Messerangriff

Attackierter 27-Jähriger stirbt an Verletzungen

Bei einem Streit erleidet ein Mann schwere Stich- und Schnittverletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

14.02.2026

22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft
Streit vor einer Bar

22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft

Ein 22-Jähriger sitzt nach einer Messerattacke in Untersuchungshaft. Ein 24-Jähriger musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus operiert werden.

26.12.2025

63-Jähriger stirbt nach Brand in Wohnung
Feuer

63-Jähriger stirbt nach Brand in Wohnung

In einer Wohnung brennt den Ermittlungen zufolge Essen an. Ein Mann stirbt kurz darauf.

13.11.2024

Schwarzwald

Frau stirbt nach Messerattacke: Ehemann in U-Haft

In der Familie soll es schon länger Streit gegeben haben, die Frau wollte ihren Ehemann mit gerichtlicher Hilfe auf Abstand halten. Nun sind die beiden wohl doch aufeinander getroffen - mit tödlichem Ausgang.

04.06.2023