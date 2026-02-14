Messerangriff

Attackierter 27-Jähriger stirbt an Verletzungen

Bei einem Streit erleidet ein Mann schwere Stich- und Schnittverletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger ist nach einer Messerattacke in Babenhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg gestorben. Der Mann sei am Freitagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mit. 

Der Mann hatte am Donnerstag bei einem Streit schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Beamte nahmen einen 36-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos fest. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittlungen dauerten an.

