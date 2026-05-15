Unfall bei Waldbronn

Mann stürzt auf Gleise – schwere Beinverletzungen

Ein 21-Jähriger wird bei Waldbronn von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sieht bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Waldbronn (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei Waldbronn (Kreis Karlsruhe) auf die Schienen gestürzt und von einer Bahn erfasst worden. Der 21-Jährige zog sich schwere Beinverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Informationen soll der Mann am Morgen zu Fuß unterwegs gewesen sein, als es zwischen zwei Haltestellen aus bislang unklarer Ursache zum Sturz kam. Trotz eingeleiteter Notbremsung, erfasste ihn die Straßenbahn. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Es lagen zunächst keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

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