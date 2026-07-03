Rettungshubschrauber

Mann stürzt fünf Meter tief in Betonsilo - Lebensgefahr

Dramatischer Arbeitsunfall: Ein 61-Jähriger stürzt im Betonsilo fünf Meter tief und schwebt in Lebensgefahr. Zur Rettung in schwindelerregender Höhe rückt die Feuerwehr mit einer Drehleiter an.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in einem Betonsilo auf einem Gelände eines Industrieunternehmens in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) rund fünf Meter in die Tiefe gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-Jährige befand sich am Donnerstagnachmittag in dem Silo und stürzte durch eine Zwischendecke, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Feuerwehr Bad Wimpfen blieb der Verunglückte auf einer Ebene in rund zwölf Metern Höhe in dem Betonsilo liegen. Die Einsatzkräfte retteten den Mann mit einer Drehleiter. Wie es zu dem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Industrieunternehmens kommen konnte, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte der «SWR» berichtet.

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