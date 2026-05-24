Alkohol am Steuer

Auto rast in Wald – 21-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

30 Meter durch den Wald, lebensgefährliche Verletzungen, Hubschrauber im Einsatz: Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Gosheim (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind bei einem Unfall in Gosheim (Landkreis Tuttlingen) verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam ein 30 Jahre alter Fahrer in der Nacht zum Pfingstsonntag mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in ein Waldstück. Der Wagen mit fünf Insassen schlitterte rund 30 Meter weit durchs Grün, bevor er zum Stehen kam. Ein 21-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer sowie die übrigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. 

Der 30-Jährige stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss, zudem fiel ein Drogenvortest positiv aus. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr waren auch Bergwacht und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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