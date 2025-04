Mann unter Maschinenteil begraben

Albershausen (dpa/lsw) - Durch ein umfallendes Maschinenteil ist ein 62 Jahre alter Mann in Albershausen (Kreis Göppingen) getötet worden. Der Mann war am frühen Mittwochnachmittag dabei, das über eine Tonne schwere Teil auf dem Hof einer Firma zu reinigen, als es umstürzte und den Mann unter sich begrub, wie die Polizei mitteilte. Der 62-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.