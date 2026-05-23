Brände

Mann verbrennt Müll in Badewanne - Feuerwehreinsatz

Nachbarn bemerken, wie Rauch aus einer Wohnung kommt. Der Bewohner zeigt sich beim Eintreffen der Feuerwehr zunächst wenig kooperativ.

Verletzt wurde niemand. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Verletzt wurde niemand. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger hat in Göppingen einen Feuerwehreinsatz verursacht, weil er in seiner Badewanne Müll verbrannt hat. Am Abend hatten Nachbarn Rauch aus einer Dachgeschosswohnung im Stadtteil Holzheim bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde demnach vor dem Haus angetroffen. Er habe der Feuerwehr zunächst den Zutritt zu seiner Wohnung verweigert und von der Fehlbedienung eines Grills gesprochen.

Erst als die Einsatzkräfte den Angaben nach einen zwangsweise Zutritt in seine Wohnung androhten, öffnete er die Tür. Der Mann verbrannte in seiner Badewanne demnach Kartons und Folien. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, sodass der 35-Jährige sich wieder darin aufhalten konnte. Eine Schadenshöhe sei noch nicht beziffert worden.

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