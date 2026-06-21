Mann verletzt mehrere Personen mit Flaschen und Schlägen
In Limburg hat ein 28-Jähriger mehrere Menschen mit Flaschen und Fäusten attackiert. Die Polizei konnte ihn erst nach mehreren Zwischenfällen festnehmen. Dann wird er selbst zum medizinischen Notfall.
Limburg (dpa/lhe) - Ein Mann hat mehrere Personen in Limburg mit Flaschen- und Faustschlägen verletzt. Zunächst habe der 28-Jährige am Samstagmittag einem 27-Jährigen nach einem Streit gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Mann zunächst geflohen.
Etwa eine halbe Stunde später sei er jedoch zurückgekehrt. Er habe einen 40-Jährigen mit einer Flasche und einen 55-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem habe der Mann mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Bis die Polizei eintraf, floh der 28-Jährige jedoch erneut.
Mann wird nach Festnahme ohnmächtig
Zwischenzeitlich habe er in einem Drogeriemarkt Lebensmittel gestohlen, ehe er erneut auf den 55-Jährigen traf. Dann habe er erneut mit einer Flasche und Fäusten auf den Mann eingeschlagen. Die hinzugekommenen Polizeibeamten konnten ihn dann widerstandslos festnehmen.
Nach der Festnahme habe er aus unbekannten Gründen das Bewusstsein verloren. «Zur medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen zum Feuerwehrgerätehaus in Limburg gefahren und von dort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen», hieß es. Die 40- und 55-jährigen Geschädigten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.